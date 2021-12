[아시아경제 유제훈 기자] 글로벌 신용평가사 피치가 중국 부동산 개발회사 헝다(恒大)와 그 계열사들의 신용등급을 '제한적 디폴트'로 강등했다고 9일 블룸버그 통신이 보도했다.

보도에 따르면 피치 레이팅은 이날 "헝다그룹과 그 계열사 헝다리얼이스테이트그룹, 텐지 홀딩의 장기 외화표시 발행자 등급(IDR)을 기존 C에서 RD(제한적 디폴트)로 강등한다"고 밝혔다. 이는 지난 6일부로 유예기간이 종료된 두 종류의 채권과 관련한 이자를 지급하지 못한 데 따른 조치다.

