창원시, ‘여성친화도시 만들기’ 탄력…시민참여단 활동 보고

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시는 9일 시민홀에서 '제2기 창원시 여성친화도시 시민참여단' 활동 보고회를 개최했다.

여성친화도시를 조성하기 위해 지난해 1월 구성된 시민참여단은 초등학교 4년생과 돌봄 종사자 등 시민 대상 양성평등 교육 지원, 맘스프리존 조성 자문, CCTV 신규 설치대상지 모니터링, 공중화장실 불법 카메라 점검 등을 행정과 협력해 여성 안전 사업을 진행했다.

또 제1~3호 여성 친화 안심 골목 조성, 공공시설과 공간 모니터링을 통한 정책개선 요구, 여성친화도시 시민 설문조사 및 홍보 등 참여단이 직접 기획하고 시행하는 사업도 추진했다.

이날 보고회에서는 리더시민참여단 4개 분과와 우리동네지킴이한바퀴단 일반시민참여단 80여명이 참석한 가운데, 지난 2년여간의 활동에 대한 평가와 내년도 활동 계획이 논의됐다.

허성무 시장은 "창원다움 여성친화도시 조성을 위해서는 시민의 참여가 무엇보다 중요하다"며 "2025년 여성친화도시 3단계 지정될 수 있도록 함께 노력해 주시길 기대한다"고 말했다.

