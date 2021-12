[아시아경제 양낙규 군사전문기자]해군참모총장 교체가 미뤄졌다. 후반기 장군인사와 병행해 해군참모총장 인사를 단행할 예정이다.

9일 정부는 2021년 후반기 장성급 장교 인사를 단행했지만 해군참모총장 인사는 후반기 장군인사와 병행해 단행할 예정이라고 설명했다. 총장 교체를 공식화하면서도 후임자를 발표하지 않은 것은 이례적이다. 이번 인사에서 중장 진급자들은 군단장 등에 보임된다.

