文대통령, 홍남기에 "임기 마지막까지 역할 해 달라"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령은 9일 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관에게 "임기 마지막까지 역할을 해 달라"고 당부했다.

문 대통령은 이날 홍 부총리로부터 이번달 하순 발표되는 2022년도 경제정책방향에 대한 보고를 받고 "우리 경제가 코로나로 큰 어려움에 직면했으나 성장이 빠르게 회복되고 분배지표 개선도 지속되고 있어 혁신과 포용의 두마리 토끼를 잡았다"고 평가하며 이같이 말했다.

문 대통령은 "코로나 상황 속에서 경제 성공을 위해 임기 마지막까지 흔들림 없이 역할을 잘 해달라"고 당부하고, "내년도 설 물가 안정을 위해 지금부터 별도 팀을 꾸려 대책을 마련, 대응해 나가라"고 주문했다.

홍 부총리는 이날 보고에서 "올해 우리 경제가 코로나 상황 지속과 글로벌 공급망 차질 등 어려운 여건 속에서도 주요 선진국 중 가장 빠른 경제회복세를 보였다"며 내년도에도 소비·투자·수출의 고른 증가로 회복세를 이어갈 것으로 전망했다.

단, "오미크론 변이 공급망 차질, 주요국 통화정책 정상화 등 불확실성이 존재하는 만큼 방역상황 안정화에 최선을 다하면서 경기 반등폭을 극대화하고 생활물가 안정을 위해 관계부처와 함께 총력 대응하겠다"고 전했다.

이와 함께 내년도를 위기극복을 넘어 일상으로 복귀하는 원년으로 삼고 선도형 경제로의 도약을 목표로 ▲경제정상궤도 도약 ▲민생경제 본격 회복 ▲대내외 리스크에 대한 선제적 전폭적 대응 ▲차세대 성장동력 집중 보강 ▲미래 도전과제 도전 대응 중심으로 2022년도 경제 방향을 마련하겠다고 밝혔다.

