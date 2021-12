[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 태연이 파격적인 셀카로 근황을 전했다.

최근 태연은 자신의 인스타그램에 사진을 게재했다. 사진 속 태연은 하얀 브라톱에 옆트임이 인상적인 바지와 모자를 착장하고 셀카를 찍고 있다. 한줌 허리와 가느다란 팔이 눈길을 끈다.

이를 본 팬들은 "너무 이쁘다" "언니 추우니까 옷 입어" "요즘 우리 누나 왜 이렇게 핫해" 등의 반응과 함께, 120만개가 넘는 '좋아요'로 화답했다.

