현대重·미포조선, 7년 만에 정규직 뽑는다…내년 채용

고용부·울산시·동구와 '일자리 협약'…협력사 노동자 직영 전환

'조선업 내일채움공제' 도입…주거·정착비도 지원

[세종=아시아경제 문채석 기자] 조선 산업 업황 회복세에 힘입어 현대중공업과 현대미포조선이 내년 7년 만에 정규직을 채용하기로 했다.

고용노동부와 울산시, 울산시 동구, 현대중공업, 현대중공업·미포조선 사내협력사연합회는 10일 울산시 동구 현대중공업 본사에서 '조선업 일자리 상생협약'을 맺는다. 협약에는 현대중공업과 현대미포조선이 2015년 이후 중단한 정규직 신규채용과 협력사 근로자 직영 전환을 재개한다는 내용이 담긴다. 시기와 규모는 공개되지 않았다. 다만 고용부 관계자는 "내년 채용을 진행할 것이라고 확답을 받아 협약에 반영했다"라고 설명했다.

조선업체들이 신규채용에 나서는 데 맞춰 고용부와 울산시는 조선업 신규채용자가 목돈을 모을 수 있도록 돕는 '조선업 내일채움공제'를 도입한다. 조선업 내일채움공제는 현대중공업과 현대미포조선을 비롯해 조선업에 새로 일자리를 얻은 모든 이가 대상이 될 것으로 보이며 구체적인 방안은 다음 주 발표된다.

울산시와 울산시 동구는 조선업 청년·신규 취업자 주거·정착비를 지원한다. 동구는 지역 내 조선업체 고용유지지원금 사업주분도 지원한다.

고용부와 울산시, 울산시 동구는 조선업 기술훈련생 훈련장려금 지원액을 1인당 월 100만원까지로 확대하기로 했다. 청년채용장려금도 정부 지원액에 울산시가 시비로 10%를 추가로 더해주는 방식으로 늘린다.

현대중공업과 현대미포조선은 물가와 4대 보험료가 오른 정도를 반영해 협력사 납품단가를 적정한 수준으로 올리겠다고 밝혔다. 협력사 경영안정자금과 상생발전기금 규모도 확대한다.

고용부는 조선업이 특별고용지원업종으로 지정되면서 그간 납부가 유예된 고용·산재보험료를 업체들이 3년간 분할해서 낼 수 있도록 제도를 바꾸기로 했다. 울산시는 조선업 경영안정자금(200억원)과 특례보증(75억원)을 늘린다.

현대중공업과 현대미포조선 그리고 협력사들은 협력사 근로자 임금 인상을 추진하는 등 근로자 처우와 복지를 개선하는 데 노력하겠다고 약속했다. 안경덕 고용부 장관은 "현대중공업과 현대미포조선이 정규직 신규채용을 재개하기로 한 것은 지역을 넘어 국가적으로도 매우 고무적인 일"이라면서 "다른 조선업체들이 신규채용 확대를 적극적으로 검토해달라"라고 당부했다.

