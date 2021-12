◇부사장 승진(6명)

▲권영준 ▲서호동 ▲옥재준 ▲이은주 ▲이정헌 ▲임종칠

◇상무 승진(10명)

▲김문진 ▲김창민 ▲김현성 ▲노현 ▲박광현 ▲박석환 ▲엄인섭 ▲임지현 ▲정기철 ▲홍성천

