洪 "고민정, 쓸데없이 고민 많아"…高 "왜 정치인생 4개월에 지셨냐"

洪 혹평에 "그러게 왜 尹에게 지셨냐" 응수

[아시아경제 강주희 기자] 고민정 더불어민주당 의원이 자신을 비판한 홍준표 국민의힘 의원을 겨냥해 "왜 정치인생 4개월에 지셨냐"며 맞불을 놨다.

고 의원은 8일 YTN라디오 '황보선의 출발 새아침'에 출연, '홍 의원 비판에 어떤 댓글을 남기겠냐'고 진행자가 묻자 이같이 답했다.

앞서 홍 의원은 청년과 소통하기 위해 만든 온라인 플랫폼 '청춘의꿈'의 '청문홍답(청년의 고민에 홍준표가 답하다)' 게시판에 올라온 "고 의원을 어떻게 생각하느냐"는 질문에 "쓸데없는 고민만 많은 분"이라고 혹평한 바 있다.

이에 대해 고 의원은 "그러게 왜 정치인생 4개월에게 지셨습니까. 저도 짧게 (답하겠다)"라고 응수했다. 이는 홍 의원이 국민의힘 대선 경선에서 정치 신인에 불과한 윤석열 대선후보에게 패배한 것을 꼬집은 것이다.

고 의원은 이어 윤 후보 부인 김건희씨의 등판과 관련해 의견을 묻자 "당연히 등장해야 한다. 부인은 영부인으로서의 역할을 해야 하고 수많은 정상회담 속에서 대통령과 상당한 외교의 역할을 해야 하기 때문"이라며 "검증 물론 앞으로 등장하지 않고서는 저는 (윤 후보가) 대통령 후보의 자격이 없다고 본다"고 지적했다.

그러면서 "본인이 대통령 후보의 아내로서, 또 대한민국의 영부인으로서 충분히 자격이 있다고 스스로 느낀다면 숨어 있을 이유가 전혀 없다"라며 "시간이 지나면 지날수록 본인에게 불리해질 것이기 때문에 굳이 조언을 드리자면 하루라도 빨리 나오시는 게 좋을 것"이라고 덧붙였다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr