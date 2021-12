‘은평을 빛낸 10대 뉴스?’ 온라인 투표

13~26일 ‘은평인미디어’에서 온라인 투표... 참여자 100명 추첨 서울사랑상품권 1만원권 증정

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)는 ‘은평구를 빛낸 10대 뉴스 온라인 투표’를 13일부터 26일까지 진행한다고 밝혔다.

10대 뉴스 투표는 구정 사업에 대한 참여와 관심도를 높이기 위해 마련된 온라인 행사다. 올해를 빛낸 은평구 뉴스를 주민이 직접 선정한다.

참여 방법은 구 미디어허브 사이트 은평인미디어에 접속해 팝업창을 클릭하면 참여할 수 있다. 투표는 20개 후보 목록 중 1인당 3개를 선택하면 된다. 20개 후보 목록은 올해 구에서 추진한 사업 중 미리 1차 내부심사를 통해 선정됐다.

10대 뉴스 선정은 다득표순으로 10개를 선정하며 결과는 오는 30일 은평구 블로그를 통해 공지할 예정이다. 경품 이벤트는 온라인 투표 참여자 중 100명을 추첨해 모바일 서울사랑상품권 1만원권을 각각 증정한다.

올해 은평 10대 뉴스 후보는 총 20개다. ▲은평의 얼굴, 홍보대사 위촉 ▲주민 참여 예산 ▲스쿨존 스마트 횡단보도 인프라 구축 ▲APLC 평생학습 우수도시 선정 ▲내가 그린 공감학교 조성 ▲전국도서관 운영평가 2년 연속 대통령상 수상 ▲은평온 축제, 동 마을문화 행사 개최 ▲아이맘 택시 ▲1인가구 맞춤형 서비스 ▲은평어르신일자리센터 개관 및 노인일자리 사업 확대 ▲은평사랑상품권 확대 발행 ▲소상공인 손실보상금 지원 및 지역경제 활성화 ▲은평의 청년 창업 ‘새싹점포’ 지원 ▲‘제4차 국가철도망 구축계획’ 확정 ▲은평 그린 모아모아 사업 ▲솔라아일랜드 조성 등 친환경 사업 ▲3080+ 주택공급1차 선도사업 후보지 선정 ▲생활불편 지장전주와 노후 계단 정비 ▲봉산 무장애 숲길 조성 등 쾌적한 녹색도시 은평 실현 ▲혁신파크 드라이브 스루 운영 등 신속한 코로나19 방역 인프라 구축이다.

김미경 구청장은 “한 해를 마무리하는 시점에서 온라인 투표를 통해 주민과 함께 은평 소식을 공유하고 의견을 수렴하는 기회가 되길 바란다. 주민 여러분의 많은 참여를 부탁드린다”고 말했다.

