[아시아경제 박준이 기자] 대한전선 대한전선 001440 | 코스피 증권정보 현재가 1,930 전일대비 50 등락률 +2.66% 거래량 9,234,380 전일가 1,880 2021.12.08 15:30 장마감 관련기사 주린이도 수익내는 '신기한 카톡방'의 등장"테슬라 손잡는다" 대규모 공급계약 ‘2차전지’ 극비리 재료株대한전선, 600억 규모 미국 전력망 프로젝트 수주 close 이 계열회사인 호반산업과 호반으로부터 각각 1600억원, 400억원 규모의 자금대여를 결정했다고 8일 공시했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr