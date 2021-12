산업부, 전략물자 자율준수기업과 수출관리 역량 강화 방안 논의

제1회 전략물자 자율준수기업(CP기업) 간담회

[아시아경제 주상돈 기자] 산업통상자원부가 전략물자 수출통제 자율준수확산을 위해 업계와 간담회를 8일 개최했다.

산업부는 이날 전략물자 수출통제 자율준수 기업 등 14개 기관이 참석한 가운데 '제1회 전략물자 자율준수기업 간담회'를 열었다.

이번 간담회는 자율준수 무역거래자(CP) 제도에 대한 업계 의견을 수렴하고, 이를 바탕으로 업계의 수출관리 역량 강화 방안을 논의하기 위해 마련됐다. CP는 기업이 자율적으로 전략물자 통제시스템을 구비하고 정부의 지정을 받아 (포괄수출허가 등의 특례를 부여받는 무역거래자로 현재 156개가 지정돼 있다.

이 자리에서 제경희 산업부 무역안보정책관은 모두발언을 통해 "전략물자 수출통제는 우리 기업이 국제사회에서 신뢰할만한 무역파트너로 자리 잡기 위한 최소한의 안전판"이라며 "정부는 우리기업의 부담완화를 위해 전략물자 관련 정책을 지속 개선·보완해 나갈 것"이라고 말했다.

간담회에 참석한 CP 기업(기관)들은 CP 지정 유효기간 확대(3년→5년) 등 전략물자 수출통제 자율준수 제도 개선 방향에 대한 의견을 제시하고, 효율적인 수출통제를 위한 정부 지원을 요청했다.

간담회에 이어 온·오프라인으로 진행된 CP 워크숍에서는 주요국 수출통제 동향 및 주요 사례 등 정보가 공유됐다.

산업부는 이일 간담회와 워크숍에서 제기된 CP기업의 애로·건의 사항을 적극 반영하는 한편, 업계와의 소통의 자리도 지속적으로 마련해 무역안보 정책을 더욱 효과적으로 추진해 나갈 계획이다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr