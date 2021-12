카카오엔터 이진수 대표 "스토리 사업 글로벌 통합 거래액, 3년내 3배로 키울 것"

[아시아경제 강나훔 기자] 카카오엔터테인먼트가 8일 스토리 사업의 글로벌 통합 거래액을 3년내 3배로 늘리는 것을 골자로 한 새 글로벌 비전을 발표했다.

이진수 카카오엔터 대표는 이날 "3년내 글로벌 거래액을 현재보다 3배 키울 것"이라며 "이를 위해 북미, 아세안에 재원을 집중 투자함과 동시에 픽코마와 프랑스에 공동으로 진출해 새로운 웹툰사를 써 나가겠다"고 밝혔다.

그는 "2021년은 카카오페이지와 카카오M, 멜론이 카카오엔터라는 거대한 지식재산(IP) 밸류체인을 구축한 뜻 깊은 한 해”라며 "이 콘텐츠 생태계를 기반으로 이젠 글로벌 거대 IP 기업과 경쟁해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

카카오엔터는 올해 자사 웹툰 플랫폼 카카오웹툰을 태국과 대만, 국내에 차례대로 출시했다. 웹툰 플랫폼 타파스와 웹소설 플랫폼 래디쉬를 인수해 세계 2위의 만화 시장이자, 1위 소설 시장인 북미까지 영향력을 확대할 채비도 갖췄다.

카카오엔터는 폭발적인 매출 성장을 통한 질적 성장을 이루기 위해 북미, 아세안에 자사 플랫폼 노하우 및 콘텐츠 역량을 집중 투자하고 프랑스까지 콘텐츠 전선을 넓힌다는 계획이다. 현재 북미 시장에는 웹툰 플랫폼 타파스와 웹소설 플랫폼 래디쉬가 콘텐츠 협공을 펼치고 있으며, 연내엔 카카오픽코마와 함께 프랑스에 공동 진출한다.

특히 카카오엔터와 픽코마는 새로운 글로벌 협업 무대인 프랑스에서 강력한 시너지를 낼 계획이다. 프랑스는 전통적으로 일본 망가에 대한 선호도가 높은 곳이기도 해 카카오픽코마와의 연합이 필수적인 곳이다. 100여명의 글로벌 현지화 전문 인력을 둔 카카오엔터는 현재 프리미엄 IP를 프랑스에 공급하기 위한 채비를 거의 마친 상태다.

카카오엔터는 유럽 시장의 교두보인 프랑스의 확고한 콘텐츠 리더로 자리매김, 글로벌 공룡 엔터테인먼트 기업들에 견주는 내실을 갖춘다는 계획이다.

이 대표는 "북미, 아세안 시장에 대한 전략적 집중과 픽코마와의 프랑스 동맹으로 전 언어권에 K스토리를 뿌리내리겠다는 카카오엔터의 비전을 이루겠다"며 "이를 바탕으로 한국의 창작자들이 글로벌 무대에서 자유로이 활약하도록 할 것"이라고 말했다.

