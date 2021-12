일동후디스, '2021 희망더하기 자선야구대회' 성료

[아시아경제 임혜선 기자] 일동후디스가 서울 고척 스카이돔에서 ‘하이뮨과 함께하는 2021 희망더하기 자선야구대회’를 성공적으로 마쳤다고 8일 밝혔다.

지난달 17일 양준혁 야구재단과 업무 협약을 체결한 일동후디스는 한국 유소년 야구 발전을 도모하고, 미래 야구 꿈나무들의 꿈과 희망을 응원하기 위해 이번 ‘희망더하기 자선야구대회’를 후원했다. 이번 행사 개최 준비에 일동후디스가 1억원을 기부했다.

행사에서 일동후디스는 경기장 내 하이뮨 부스를 설치해 일동후디스 대표 단백질 건강기능식품인 하이뮨의 다양한 제품군을 체험해 볼 수 있는 기프트팩과 체험 키트 등 푸짐한 선물을 증정했다. 또한 타석에서 스윙하는 모습을 촬영할 수 있는 포토존을 운영하고 인스타그램 인증샷 이벤트를 진행했다.

일동후디스와 양준혁 야구재단이 공동으로 주최한 이번 희망더하기 자선야구대회는 올해 9회를 맞이했다. 대회를 통해 조성된 수익금은 다문화 및 사회취약계층 아동·청소년들의 다양한 야구 활동 지원을 위해 양준혁 야구재단이 운영하는 ‘멘토리 야구단’에 전달될 예정이다.

