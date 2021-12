대한항공, 세계 최고 '퍼스트·비즈니스'클래스 항공사 선정

글로벌 트래블러 선정 좌석 디자인 1위

전 부문 상위권 선정 종합 순위 4위

[아시아경제 이동우 기자] 대한항공이좌석 디자인 부문에서 세계 최고의 항공사로 선정됐다.

대한항공은 세계적인 여행전문지인 '글로벌 트래블러'의 ‘2021년 글로벌 트래블러 테스티드 어워드’에서 국제선 퍼스트클래스 부문 및 비즈니스 클래스 좌석 디자인 부문에서 1위를 차지했다고 8일 밝혔다.

글로벌 트래블러는 2004년 발간된 미주지역 항공·여행 전문 월간지로 매년 구독자를 대상으로 설문조사를 통해 각 분야별 항공 및 여행 관련 분야의 업체들의 순위를 발표하고 있다.

대한항공은 디자인 부문 외에도 ▲태평양 횡단 항공사 부문 2위 ▲북아시아 항공사 부문 2위 ▲승무원 서비스 부문 2위 ▲기내식 부문 3위 ▲기내 서비스 부문 3위 ▲비즈니스클래스 서비스 부문 5위 ▲상용 고객 대상 프로그램 부문 5위 등 전 부문에서 고르게 상위권에 선정돼 전 세계 항공사 중 종합 순위 4위에 올랐다.

코로나19 상황에서 더욱 안전한 항공여행을 위해 선보인 통합 방역 프로그램 '케어 퍼스트'도 좋은 평가를 받았다. 고객이 항공여행을 위해 이동하는 모든 단계에 걸쳐 비대면 절차 및 방역 절차를 강화했다.

항공기 탑승 시점에 자신의 수하물이 항공기에 실렸는지 알 수 있는 ‘수하물 탑재 안내’, 스마트폰 등으로 궁금한 사항을 물어볼 수 있는 챗봇 서비스 등 IT 투자와 혁신을 통해 고객들이 보다 쉽게 항공 서비스를 이용할 수 있도록 노력하고 있다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr