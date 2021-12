LGD-연세대, 국내 최초 디스플레이 계약학과 만든다…입학생 '파격 지원'

2023학년도부터 채용 연계형 '디스플레이융합공학과' 설립

학비·기숙사비 전액 지원…졸업 시 100% 취업 보장

LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 22,650 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 22,500 2021.12.08 08:48 장시작전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"LG디스플레이, 삼성전자 부품 공급망 다변화 수혜"LGD 유장진 연구위원, 세계 표준의 날 '국무총리표창' 수상애플카 최대 수혜는 LG전자·LG디스플레이·LG이노텍 close 와 연세대가 국내 최초로 채용 연계형 디스플레이 계약학과를 설립한다. 차세대 디스플레이 분야 융합 인재 육성을 위해 산학이 힘을 합친 것으로 입학생에게는 학비 전액 지원과 취업 보장 등 파격적 지원이 이뤄진다.

LG디스플레이는 연세대와 연세대 신촌캠퍼스에서 '디스플레이융합공학과' 설립에 관한 협약을 체결했다고 8일 밝혔다. 전날 열린 협약식에는 정호영 LG디스플레이 사장과 윤수영 최고기술책임자(CTO) 부사장, 송상호 최고인사책임자(CHO) 전무와 서승환 연세대학교 총장, 명재민 공과대학장, 성태윤 교무처장이 참석했다.

이번 협약을 통해 LG디스플레이와 연세대는 오는 2023학년도부터 공과대학 내에 정원 30명 규모의 '디스플레이융합공학과'를 신설해 신입생을 모집한다. 신설학과에 디스플레이 산업과 관련된 전자·전기·물리·화학· 재료 등 전 기술 영역에 걸친 특화 커리큘럼을 구성, 차세대 디스플레이 인재를 전문적이고 체계적으로 양성해 나간다는 계획이다.

LG디스플레이는 해당 학과 입학생들에게 파격적인 혜택을 제공한다. 재학생에게는 학비와 기숙사비를 전액 지원하고 기본 요건 충족시 학비보조금도 별도 지급한다. 결격 사유가 없다면 졸업 후 LG디스플레이 취업도 100% 보장한다.

LG디스플레이는 디스플레이 계약학과 신설을 통해 올레드(OLED)를 포함한 차세대 디스플레이 사업경쟁력 강화에 필요한 핵심 인재들을 더욱 체계적으로 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

LG디스플레이와 연세대학교는 채용 연계형 계약학과 설립 협약에 이어 디스플레이 분야 석?박사급 전문가 육성을 위한 추가 협력 방안도 논의하기로 했다.

정호영 사장은 “디스플레이산업은 차세대 기술혁신뿐만 아니라 기존 가전·IT 이외에 교통·건축 등 다양한 산업분야와의 협업을 통해 새로운 시장을 창출해 나가야 한다”며 “이번에 개설하는 디스플레이융합공학과는 이를 위한 미래 핵심인재를 체계적으로 육성해 나가는 중요한 프로그램이 될 것”이라고 말했다.

서승환 총장은 "연세대의 교육과 연구역량, 그리고 LG디스플레이의 혁신역량이 만나는 지점에 디스플레이융합공학과가 있다고 생각한다"며 "협력을 통해 배출되는 우수인력이 핵심인재로 성장할 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr