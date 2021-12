[단독]카카오 인증서로 모바일 연말정산도 가능해진다

올해 연말정산에는 카카오 등 사설인증서로 모바일 연말정산이 가능해진다. 사설인증서로 국세청의 '모바일 홈택스(손택스)'를 이용할 수 있게 되면서 연말정산이 더욱 간편해질 것으로 보인다.

8일 IT업계와 국세청 등에 따르면 손택스는 올해 연말정산에 사설인증서 로그인 기능을 도입할 계획이다. 국세청 관계자는 "사설인증서 기능을 올해 12월 말까지 최대한 반영해서 내년 1월 연말정산에 이용할 수 있도록 준비 중"이라고 밝혔다. 기존에는 사설인증서가 PC에서만 이용이 가능했다.

국세청은 올해 초부터 사설인증서와 모바일 기능을 도입하면서 연말정산 절차를 간편하게 개선했다. 공인인증서의 지위가 법적으로 폐지되면서 카카오·KB국민은행·NHN페이코·한국정보인증(삼성 PASS)·패스(PASS) 등 사설인증서를 활용한 연말정산이 가능해졌다. 또 모바일로 근로소득자가 연말정산 전 과정을 처리할 수 있게 했다. 손택스에서 연말정산 소득·세액공제 자료를 받을 수 있고, 회사는 근로소득 지급명세서 등을 작성하고 수정·제출할 수 있다.

다만 사설인증서 이용은 PC에서만 가능해 모바일 연말정산 기능에서는 쓸 수 없었다. 하지만 이 기능이 개선되면서 모바일에서도 사설 인증서로 연말정산이 가능해진다. 이용자는 국세청 손택스 애플리케이션(앱)에서 기존의 공동인증서나 사설인증서로 로그인한 뒤 소득·세액공제 자료조회를 하고 내려받기 등을 할 수 있다.

한편 연말정산을 비롯해 정부·공공기관 사이트에 사설인증서가 도입되면서 IT업계의 경쟁도 치열해지고 있다. 특히 네이버와 카카오는 시장을 선점하기 위한 물밑 전쟁에 한창이다. 카카오가 정부·공공기관 등을 선점하면서 일단 우세하다. 카카오 인증서를 활용할 수 있는 정부·공공기관 사이트는 30개가 넘는다. 뒤늦게 뛰어든 네이버도 뒤를 바짝 쫓고 있는 상태다. 네이버 관계자는 "최근에 건강보험공단과 서울시 이택스에 네이버 인증서가 탑재됐다"며 "홈택스 연말정산에도 탑재하기 위한 협의를 진행 중"이라고 말했다.

