NS홈쇼핑, '2021 한국의 경영대상' 지속가능경영부문 종합대상 수상

[아시아경제 임춘한 기자] NS홈쇼핑은 ‘2021 한국의 경영대상’에서 지속가능경영 부문 종합대상을 받았다고 8일 밝혔다.

올해 34회째를 맞이하는 한국의 경영대상은 한국능률협회컨설팅 주관으로 경영 역량과 혁신활동을 총체적으로 진단해 부문별 우수한 평가를 받은 기업을 선정해 수여하는 상이다. 지속가능경영부문은 경제적·사회적·환경적 이슈를 진정성 있게 해결해 나감으로써 지속 가능한 경영 체계를 구축한 것으로 인정받고 있는 기업에 주어진다. 이 부문에서 NS홈쇼핑은 2018년부터 4회 연속 수상을 했다.

NS홈쇼핑은 식품 유통에 특화된 친환경 활동으로 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화에 주력해왔다. 폐기물 발생과 소비전력을 획기적으로 줄인 '친환경 방송 제작 환경 조성', 중소기업 협력사가 친환경 경영에 동참하고 정착할 수 있도록 돕는 '친환경 포장재 지원', 해양수산부와 함께 민관 '수산자원보호 캠페인 운영' 등이 대표적이다.

또한 ‘고객의 마음으로’라는 CS강령을 내세운 소비자중심경영을 통해 2009년부터 올해까지 7회 연속 CCM 인증을 획득했다. 업계 최초로 전원 고객위원과 소비자단체 전문위원으로 구성된 상품선정위원회를 운영하고 있으며 고객을 위한 까다로운 품질경영시스템 구축, 고객의 불만족을 감동으로 바꾸는 OK서비스 등을 실시하고 있다.

조항목 NS홈쇼핑 대표이사는 “시대적 변화에 적응을 넘어 변화를 선도하는 경영을 통해 사회와 고객, 협력사가 함께 지속성장하는 기반을 만들 것”이라며 “앞으로도 고객에게 더 큰 가치를 전달하고, 협력사와 함께 성장하며, 기업의 사회적 가치를 키워 나가겠다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr