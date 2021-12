IPO 역사 다시 쓰는 LG에너지솔루션, 최대 13조원 조달한다(종합)

1월 27일 상장 예정…시총 70조원대

[아시아경제 황윤주 기자] LG에너지솔루션이 본격적인 기업공개(IPO) 절차에 들어갔다.

LG에너지솔루션은 유가증권시장 상장을 위한 증권신고서를 7일 금융위원회에 제출했다.

이번에 공모하는 주식은 총 4250만주다. LG에너지솔루션이 신주 3400만주를 발행하고, 모회사인 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 711,000 전일대비 6,000 등락률 -0.84% 거래량 173,785 전일가 717,000 2021.12.07 15:30 장마감 관련기사 LG화학, LG엔솔 주식 약 2조원어치 처분LG에너지솔루션 공모가 상단 30만원…공모액 최대 10조원LG화학 당뇨병치료제 '제미글로', 혈당 강하 효과 극대화 입증 close 이 보유한 LG에너지솔루션 지분 2억주(100%) 중 4.25%에 해당하는 850만주를 구주매출로 내놓는다.

이중 우리사주조합 물량 20%를 제외하고 기관 투자자에게 55∼75%, 일반 청약자에게 25∼30%가 각각 배정된다.

공모가 희망 범위는 25만7000∼30만원이다. 이에 따른 공모 예정 금액은 최소 10조9225억원에서 최대 12조7500억원이다. 이는 삼성생명이 기록한 기존 코스피 공모금액 최고치(2010년·4조8881억원)를 2배 이상 넘어선 수치다.

신주 발행으로 상장 후 주식은 총 2억3400만주가 된다. 공모가를 기준으로 LG에너지솔루션의 상장 후 예상 시가총액은 최소 60조1380억원에서 70조2000억원이 된다. 상장하자마자 코스피 시총 3∼4위 기업에 오르게 된다.

이날 종가 기준 코스피 3위 네이버 시총은 64조원대, 4위 삼성바이오로직스는 58조원대다.

LG에너지솔루션은 이번 IPO를 통해 확보한 공모 자금을 국내 오창공장 생산능력 확대를 위한 시설자금, 북미·유럽·중국 등 해외 생산기지 생산능력 확대를 위한 타법인 증권 취득자금 등에 활용하기로 했다. 또 리튬이온전지·차세대전지 등 연구개발 및 제품 품질 향상·공정 개선을 위한 운영자금 목적으로도 사용할 계획이다.

권영수 LG에너지솔루션 최고경영자(CEO) 부회장은 "이번 IPO를 통해 급성장이 예상되는 2차전지 시장 수요에 선제적으로 대응하는 한편, 세계 최고 수준의 품질과 경쟁력을 갖춘 배터리 연구개발을 지속해 명실상부한 세계 최고의 2차전지 제조업체가 될 것"이라고 말했다.

한편 LG에너지솔루션은 다음달 11∼12일 기관투자자 수요예측을 거쳐 18∼19일 일반 청약을 받고 같은 달 27일 상장할 예정이다.

