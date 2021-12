유은혜, 8일 청소년 백신 관련 학생·학부모·전문가 온라인 간담회

8일 오전 10시30분부터 유튜브 실시간 중계

예방접종 전문가들과 학생·학부모 질의응답 진행

[아시아경제 한진주 기자] 유은혜 부총리 겸 교육부장관이 8일 학생, 학부모, 예방접종 전문가들과 코로나19 백신 접종 관련 온라인 간담회를 개최한다.

'청소년 코로나19 백신접종! 무엇이든 물어보세요'를 주제로 유 부총리와 정재훈 가천대 예방의학과 교수, 최영준 고려대 소아청소년과 교수가 참석한다. 간담회는 오전 10시 30분부터 유튜브 교육부TV 채널에서 실시간 중계된다.

간담회에서는 교육부가 예방접종 관련 추진 상황을 설명한 후 예방접종 전문가들과 학생·학부모의 질의응답을 통해 백신 접종 관련 궁금증을 해소하고 학교 방역과 백신접종 관련 정보를 공유한다.

유 부총리는 "최근 코로나19 확진자가 증가하는 상황에서 학생과 학부모님들이 감염 뿐 아니라 백신 부작용에 대한 우려로 고민이 많다는 것을 잘 알고 있다"며 "백신접종은 우리 아이들을 포함해 우리사회 공동체 전체를 코로나19로부터 보호하는 가장 효과적인 방역수단이므로 백신접종에 적극적으로 참여해주기를 당부드린다"고 말했다.

