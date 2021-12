삼성전자 반도체·가전·모바일 사령탑 전원 교체…김기남 회장 승진

[아시아경제 김혜원 기자] 삼성전자가 반도체·가전·모바일 사업을 담당하는 사령탑 3명을 전원 교체했다. 반도체 부문(DS)을 이끈 김기남 부회장은 회장으로 승진해 미래 기술 개발의 산실인 종합기술원을 이끈다. 하나로 통합한 소비자가전(CE)과 IT·모바일(IM) 조직은 사장에서 승진한 한종희 부회장이 맡는다.

삼성전자는 7일 회장 1명, 부회장 2명, 사장 3명 승진과 위촉 업무 변경 3명 등 총 9명 규모의 2022년 정기 사장단 인사를 발표했다.

예상을 깨고 3개 부문장을 모두 바꾼 게 이번 인사의 핵심이다. 삼성전자 관계자는 "새로운 시대, 새로운 변화를 위해 성과에 기반한 과감한 세대 교체와 미래 사업 경쟁력 강화에 방점을 찍은 인사"라고 설명했다. 이재용 삼성전자 부회장의 ‘뉴삼성’ 의지를 담은 파격 인사라는 평가가 나온다. ▶관련기사 3면

반도체 사업을 전담하는 디바이스솔루션(DS) 부문장에는 김 회장 후임으로 경계현 삼성전기 사장이 임명됐다. 삼성전자에서 메모리 반도체 개발을 주도했던 설계 전문가인 경 사장은 반도체 기술 초격차 유지의 특명을 받고 친정으로 복귀했다. 김 회장은 권오현 전 삼성전자 회장처럼 종합기술원 회장으로서 미래 기술 개발과 후진 양성에 힘쓴다.

가전과 스마트폰을 주력으로 하는 세트 사업은 한 지붕 아래 모였다. TV 개발 전문가 출신인 한 부회장은 사업부 간 시너지를 높이고 전사 차원의 미래 먹거리 발굴을 통해 세트 사업의 도약을 이끌어야 한다.

이 부회장의 측근으로 알려진 정현호 사업지원TF장도 부회장으로 승진했다. 삼성전자의 미래를 책임질 중장기 사업 전략을 짜는 등 사실상의 그룹 컨트롤타워 역할을 정 부회장이 한다.

최경식 삼성전자 북미총괄 부사장과 삼성전자 DS 부문 시스템 LSI사업부 전략마케팅실장인 박용인 부사장은 사장으로 각각 승진했다. 김수목 삼성전자 법무실 송무팀장 부사장도 세트 부문 법무실장 사장에 올랐다. 박학규 삼성전자 DS 부문 경영지원실장 사장은 세트 부문 경영지원실장 사장으로, 강인엽 DS 부문 시스템 LSI사업부 사장은 DS 부문 미주총괄 사장으로 업무가 변경됐다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 76,800 전일대비 500 등락률 +0.66% 거래량 8,777,038 전일가 76,300 2021.12.07 12:05 장중(20분지연) 관련기사 [프로필] 한종희 삼성전자 대표이사 부회장뉴삼성 방점 찍은 JY, 미래혁신 성과 낸 인재에게 힘 실어줬다 [프로필] 김기남 삼성전자 종합기술원 회장 close 는 부사장 이하 2022년 정기 임원 인사와 조직 개편도 조만간 확정해 발표할 예정이다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr