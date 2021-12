내년 실적 회복 기대감…재시동 거는 조선株

올해 부진 딛고 반등 기대감↑

"추가 재료가 상승 없으면 흑자 전환 전망"

[아시아경제 이민우 기자] 조선주 주가가 일제히 상승하며 반등하는 분위기다. 올해 적자를 딛고 내년부터 실적 개선이 진행될 것이라는 기대감이 반영된 것으로 풀이된다.

7일 한국거래소에 따르면 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 27,150 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,332,903 전일가 27,150 2021.12.07 11:38 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 5주 연속 '사자'…삼전 2주 연속 가장 많이 담아“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[클릭 e종목] “HMM, 단계적 매각 추진 나서” close (옛 현대상선) 주가는 이달 들어 전날까지 종가 기준 15.04% 상승했다. 이미 같은 기간 코스피 상승률(4.73%)을 세 배 이상 상회했다. 이날 오전 11시05분 기준으로도 전날 대비 0.18% 하락한 2만7200원을 기록했다. 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 97,300 전일대비 2,200 등락률 +2.31% 거래량 122,269 전일가 95,100 2021.12.07 11:38 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제[클릭 e종목] “현대미포조선, 가장 빠른 회복세 예상돼” close , 대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 24,900 전일대비 600 등락률 +2.47% 거래량 191,615 전일가 24,300 2021.12.07 11:38 장중(20분지연) 관련기사 대우조선해양 'K-조선' 특화 ESG 평가지표 개발…옥포조선소 시범 적용대우조선해양, 3829억 규모 공사 수주대우조선해양, 대형 해상풍력발전기 설치선 수주 close 등도 같은 기간 각각 8.69%, 5.19%씩 상승하며 시장수익률을 웃돌았다. 모두 지난달 말 연저점을 기록한 이후 반등하는 모양새다.

그간 실적 전망에 대한 우려가 해소될 것이라는 기대감이 작용한 것으로 풀이된다. 조선 업종의 경우 올해는 영업이익 적자가 예상됐다. 금융정보업체 에프앤가이드의 시장전망치(컨센서스)에 따르면 한국조선해양은 올해 연결 기준 영업손실 6430억원을 기록할 것으로 점쳐졌다. 대우조선해양은 올해 영업손실 규모가 1조2950억원에 이를 것으로 전망됐다.

NH투자증권은 후판(두께 6밀리미터 이상 철판) 시세가 급등하면서 이익이 정체된 것으로 해석했다. 다만 이 문제는 내년부터 해소되면서 실적 개선이 진행될 것이라고 전망했다. 김재은 NH투자증권 연구원은 "조선업체들의 경우 올해 발생한 재료비 급증 현상을 미리 충당금으로 반영했기 때문에 추가 재료비 급등이 없다면 내년부터 흑자로 전환될 수 있을 것"이라고 설명했다.

저부가선으로 분류되는 벌크선과 유조선 발주 비중 확대에 대한 우려도 제한적일 것이라는 분석이 나온다. 현재 유조선과 컨테이너선 수주잔고는 각각 7.5%, 7.1%에 불과해 내년 선박 발주량에서 유조선과 벌크선 비중이 늘어날 것으로 예상되고 있다. 한영수 삼성증권 연구원은 "수요가 부진한 상태에서 주력 선종인 고부가선 수요가 둔화되는 것은 악재지만 이미 국내 조선사들은 충분한 일감을 확보한 상태기 때문에 저부가선 발주 확대를 부정적으로 볼 필요는 없다"며 "오히려 현 상태에서 유조선과 벌크선 수주 비중 확대는 선가 인상을 가속화시키게 될 것"이라고 진단했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr