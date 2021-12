하나금융, 연말 이웃돕기 성금 120억원 기탁

[아시아경제 성기호 기자] 하나금융그룹은 연말 이웃돕기 성금 120억원을 기탁했다고 7일 밝혔다.

하나금융은 전날 사회복지공동모금회에서 진행된 '희망 2022 나눔캠페인' 전달식을 통해 코로나19 극복과 일상회복 지원을 위한 사회적 백신의 역할을 수행코자 그룹의 15개 관계사가 뜻을 모아 지난해 100억원 대비 20억원 늘어난 120억원의 이웃돕기 성금을 전달했다.

또한, 이번 이웃돕기 성금은 '나눔, 모두를 위한 사회백신'이라는 사회복지공동모금회의 캠페인 슬로건에 맞춰 ▲코로나 19 일상회복 지원 ▲위기가정 긴급지원 ▲사회적 취약계층 돌봄 지원 ▲아동 교육 및 청년 자립지원 등 4대 분야에 걸쳐 지원될 예정이다.

이날 성금 전달식에서 함영주 하나금융그룹 부회장은 “코로나19 장기화로 우리 주변에는 도움의 손길이 필요한 이웃들이 늘어나고 있다”며 “하나금융그룹은 이처럼 어려운 이웃들의 희망 온도를 높이기 위해 사랑의 열매와 함께 적극적인 나눔 활동을 계속해나가겠다”고 밝혔다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr