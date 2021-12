"풍성한 선물."

한국미즈노가 내년 1월 출시 예정 신모델 ‘MX-90’ 아이언 사전 예약 구매 이벤트를 펼친다. 12일까지 열리는 1차에서는 200명에게 ‘MX005’ 캐디백과 고급 얼라인먼트 스틱 세트를 준다. 19일까지 진행되는 2차는 캐디백과 함께 ‘RB566V’ 골프공이다. 공식 홈페이지에서 참여 가능하다. 제품 구매 후 샤프트에 부착된 정품 홀로그램 시리얼 넘버 16자리를 입력하면 된다.

한 아이디 당 1회만 가능하다. 한정판 모델인 ‘MX-90 포지드 블랙 에디션’은 제외된다. 선착순 인원이 차면 해당 행사는 조기 및 자동 종료된다. ‘MX-90’은 정통 연철 단조 아이언, 엄선된 연철 소재 ‘SC25CM(1025E)’을 사용했다. ‘그레인플로우 포지드(GFF)’ 단조 제조 공법으로 헤드에서 넥까지 일체형이다. 특유의 부드러우면서 묵직한 타구감을 제공한다.