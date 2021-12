전남 함평소방서 '국민안전 119초 영상 공모전' 장려상 수상

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남 함평소방서가 ‘국민안전 119초 영상 공모전’에서 장려상을 수상했다.

6일 전남소방본부에 따르면 이번 공모전은 소방청, 시청자미디어재단, 한국소방안전원이 공동 주최했으며 국민이 직접 만드는 영상을 통해 소방안전의 가치를 재인식하고 국민공감대를 조성하고자 지난 9월 15일부터 2달간 추진 됐다.

소방·재난·안전에 관한 소재를 주제로 119초 이내 브이로그, 다큐멘터리, 캠페인 등 모든 형태의 영상 콘텐츠로 관심 있는 국민 누구나 출품이 가능했다.

함평소방서는 애니메이션으로 제작된 ‘소화불량’이라는 영상으로 소화(消化)기의 중의적 표현을 활용한 톡톡 뛰는 아이디어로 소화(消火)기의 중요성을 반전 홍보했다.

또한 일반인들이 작성한 안전인식 평가서를 바탕으로 그들의 안전의식을 심리상담사가 상담하는 형태로 제작된 ‘소중한 것을 지키기 위한 최선의 방법은 예방’은 안전에 대해 스스로를 돌아보게 하는 계기를 마련해 줬다는 평을 받았다.

소방서 관계자는 “국민의 행복한 생활을 위한 필수요소인 안전에 대해 함께 공감하고 소통할 수 있었던 좋은 기회였다”며 “ 앞으로도 안전을 친숙하게 받아들일 수 있도록 다각적인 방안을 강구하겠다”고 말했다.

한편 전남소방은 지난 8월에 있었던 ‘우리만의 현장대응기법 영상 공모전’에서도 대상과 최우수상을 수상하기도 했다. 해당영상들은 전남소방 유튜브 채널을 통해 확인할 수 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr