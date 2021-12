'언프레임드' 이제훈 "정해인 섭외하며 감독 마음 알았다"

[아시아경제 이이슬 기자] 배우 이제훈이 정해인을 염두에 두고 시나리오를 썼다고 밝혔다.

이제훈은 6일 오전 진행된 왓챠 오리지널 숏필름 프로젝트 '언프레임드'의 온라인 제작발표회에서 "배우를 섭외하며 감독의 마음을 알았다"고 말했다.

'언프레임드'는 프레임에서 벗어나 새로운 가능성을 탐색하는 네 명의 아티스트(박정민·손석구·최희서·이제훈)가 마음속 깊숙이 품고 있던 이야기를 직접 쓰고 연출한 숏필름 프로젝트로, '반장선거'·'재방송'·'반디'·'블루 해피니스'를 선보인다.

프로젝트를 기획한 이제훈은 "공동 설립한 제작사 하드컷을 통해 여러 프로젝트를 진행하면서 배우들이 연출하는 작품을 만들고 싶었다"며 "연출에 관심있는 배우들과 함께 하게 돼서 영광이고 좋은 결과가 나온 거 같아 감사하다"고 말했다.

이제훈이 연출한 '블루 해피니스'는 미래에 대한 불안과 고민을 마주한 채 평범한 삶을 꿈꾸는 취준생 찬영이 아무리 애써도 쉬이 잡히지 않는 행복을 쫓아가는 이야기를 그린다.

그는 "요즘 시대를 살아가는 청춘이 어떤 것에 빠져있고 열광하는지 키워드로 나열해 이야기를 썼다"며 "현실을 살아가는 청춘의 이야기를 그리고 싶었다"고 말했다.

정해인 섭외 배경에 대해 이제훈은 "누가 주인공 찬영으로 이 시대 청춘을 대변할 수 있을까 고민했는데 정해인 밖에 생각나지 않더라"며 "맞춤형으로 글을 써 내려갔고, 조심스럽게 완성된 시나리오를 배우에게 보여줬는데 하겠다고 해서 신이 났다"고 떠올렸다.

이어 "감독의 마음을 알게 됐다. 배우를 캐스팅할 때 조마조마하고 설레면서도 두려운 감정을 느꼈다. 정말 연출을 잘해야겠다는 다짐도 하게 됐다"며 웃었다.

실제 배우로서 감독에게 출연 여부를 빨리 답하는 편이냐고 묻자 이제훈은 "읽고 빨리 답을 드리는 편"이라며 "앞으로는 더 빨리 읽고 답변을 드리려고 한다"며 너스레를 떨었다.

'언프레임드'는 오는 8일 온라인동영상서비스(OTT) 왓챠에서 공개된다.

