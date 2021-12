[아시아경제 송승섭 기자]신협중앙회가 오는 13일부터 2022년도 신입·경력직원 공개채용을 시행한다.

채용분야는 신입은 일반직군(기획 및 총무·자금운용·여신지도 및 관리·경영지도·검사감독 직무)과 IT 직군(IT개발 및 관리) 부문에서 선발한다. 경력직원은 여신직군(여신지도 및 관리)과 IT직군(IT개발 및 관리)에서 뽑는다.

전체 시험은 서류와 필기 면접전형 순으로 진행된다. 지원 기한은 오는 22일까지다.

다만 일반직군은 전원을 지역할당 방식으로 채용한다. 현장 밀착형 인력을 뽑기 위해 졸업했거나 졸업 예정인 고등학교·대학교 소재지를 기준으로 지역연고자를 뽑는 식이다.

IT 직군은 신입직원 지원자에 한해서 정보처리기사 등 보안 관련 자격증 중 1개 이상을 보유해야 한다. 경력직원 지원자는 IT 개발업무 경력 3년 이상으로 관련 업무가 가능해야 한다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr