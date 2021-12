이용빈 의원, 광주 미래전략산업 등 국비 대거 확보

인공지능 집적단지 조성사업·영산강 Y프로젝트 관련 등

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 이용빈 국회의원(더불어민주당·광주 광산구갑)이 2022년 예산국회에서 광주광역시 미래전략산업과 신성장 동력산업 경쟁력 강화를 위한 국비 예산을 대거 확보했다.

이 의원은 광주·전남지역 유일한 과학기술정보방송통신위원회 위원으로서 줄곧 광주·전남권 대형연구시설 예산 확보를 위해 힘써왔다.

광주에 국가 고자기장연구소 구축 예비타당성 기획연구 용역비 10억원, 전남에 초강력레이져 기술개발 및 인프라 구축 연구 예산 15억원, 한전에너지공대에 초전도 도체 시험설비 구축(R&D)예산 40억원이 신규 반영됐다.

광주의 미래 먹거리 산업인 인공지능 집적단지 조성 계속사업을 위해 666억9000만원, 허브-스포크 기반 용합 뇌연구 사업은 7억원 증액으로 15억원을 확보했다.

AI교육과 국민의료, R&D 등을 주제로 한 신규사업 4개, 총 164억5000만원을 투입한다.

전국특화 인공지능 교육예산 42억원, K-Health 국민의료 AI서비스 산업생태계 구축사업 80억원, 기술사업화 협업플랫폼 구축 R&D 혁신밸리 육성사업 22억5000만원, 디지털트윈 기반 도시침수 스마트대응 시스템 구축사업 20억원 예산을 반영했다.

또한 우리 지역의 새로운 산업 동력이 될 공기산업의 안정적 추진을 위해 광주시와 협력해 162억7000원을 확보했다.

청정대기산업 클러스터 조성사업 142억원과 친환경 공기산업 육성기반 구축사업 20억7000만원 정부안으로 확보되었다.

이 의원은 “2960억원 규모의 실내공기질 관리개선 기술개발사업이 과기정통부 기술성 심사를 거쳐‘21년 11월 3차 예비타당성 대상으로 선정되어 본 예타가 진행 중이며 내년 5월말 결과발표를 앞두고 있다”고 밝혔다.

이어 “내년 예비타당성 조사를 통과하게 되면 지역 내 침체기에 있는 백색가전 산업을 대체하여 지역경제 활성화에도 큰 도움이 될 것”이라며 “본 예타 통과를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 이 의원은 영산강 포럼을 비롯해 영산강·황룡강의 자연, 역사, 문화, 관광자원을 엮어 광주 서남권 발전을 견인해 낼 Y프로젝트 사업을 준비하고 있다.

내년도 국비예산에 빛고을 영산강 르네상스 테마파크 조성사업 예산 4억2000만원과 영산강 주민친수공간 보강사업 1억원을 신규 확보했다.

지역구 사업으로 광주송정역사 증축사업 100억원, 광산구 제1공영주차타워 건립사업 17억7000만원, 연산지구 배수개선 사업 20억, 평동산단 완충저류시설 설치사업 32억원, 중앙아시아 역사테마 관광지구 조성사업 10억원, 송정동 복합커뉴니티센터 내 작은도서관 조성사업 1억1000만원, 월곡테니스장 인조잔디 설치사업 1억원, 빛그린산단 진입도로 개설 10억원, 빛그린 산단 내 노사동반지원센타 건립 90억원, 산학융합지구 조성 15억원, 도산동 대로 2-19호선 도로개설 18억5000만원 국비도 확보했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr