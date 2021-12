배우 신지수 "몸무게 37kg, 샤워는 5일에 한 번…육아에 미치기 일보직전"

[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 신지수가 육아에 지친 몸을 달래기 위해 해방데이를 맞았다.

지난 3일 밤 JTBC '내가 나로 돌아가는 곳-해방타운'(이하 해방타운)에서는 데뷔 23년 차 배우 신지수가 새 입주자로 출연했다. 신지수는 지난 2017년 결혼 후 슬하에 4살의 딸 봄이를 두고 있다고 전했다.

앞서 신지수는 배우 유선의 해방타운에 방문해서 육아의 고충을 토로하는 모습을 보여 안타까움을 자아낸 바 있다. 이날 신지수는 "방송 이후 연민을 많이 받았다"며 "안쓰러움의 아이콘이 됐다. 내가 아이랑 밖에 나가면 나 대신 아이를 챙겨준다"고 근황을 전했다.

신지수는 이날 '가장 몸무게가 많이 나갔을 때가 언제였냐'는 질문에 "만삭 때 50kg"이었다고 답해 충격을 자아냈다. 그는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 37kg이라는 몸무게를 인증하기도 했다.

'번아웃' 직전 '해방타운'의 출연 제의를 받았다는 신지수는 "가족의 동의 없이 1초 만에 출연을 결정했다"고 밝혔다. 이어 "(육아 때문에) 미치기 일보 직전이었다. 결혼 후 4년 만의 첫 해방"이라며 "아이가 나한테서 떨어지려고 하지 않는다. 남편이 안으면 자지러지고 난리가 난다"고 말했다.

신지수는 "결혼을 하자마자 임신을 해서 2018년도 봄에 봄이를 낳았다"며 "아기 키우느라 활동할 틈이 없었다. 정말 더러운 이야기인데, 봄이가 갓난아기일 때는 5일에 한 번 샤워할 정도였다"고 회상했다. 또 "내가 울면 다 무너질 거 같았다"며 "함부로 울 수 없었다. 제가 울면 다신 못 끌어올릴 것 같은 느낌이었다"고 토로했다.

신지수의 해방 당일, 그는 마트 장바구니 하나 정도의 짐을 가져오며 "오늘은 짐으로부터도 해방되고 싶었다"고 심경을 밝혔다. 그는 대낮부터 캔맥주를 마시며 "평소에는 낮에 맥주 먹을 합당한 이유가 없지 않나. 아무런 구애를 받지 않는 공간에 있으니 제일 먼저 맥주를 마시고 싶었다"고 자유를 즐겼다.

이 외에도 신지수는 드라마를 시청하며 "내가 연기 활동을 오래 하지 않았나. 아무것도 안 하고 그냥 아이만을 위해 살고 있으니 묘하다", "연기가 안 그립다면 거짓말이겠지만, 갈망을 가지면 내가 너무 힘들 것 같다"고 심경을 밝혔다. 그는 미용실을 찾아 변신을 시도하거나 대학교 동기를 만나는 등 해방의 시간을 보냈다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr