"최소 5년은 더 간다…오미크론 이후에도 다른 변이 계속될 것" 英 보고서 공개

[아시아경제 황수미 기자] 코로나19로 향후 최소 5년간은 더 시달릴 것이란 전망이 담긴 영국 보고서가 나왔다.

지난 3일(현지 시각) 더 선데이 타임스 등 현지 언론 보도에 따르면 팬데믹 관련 과학적 모델링 결과를 제시하는 전문가 그룹 SPI-M이 영국 정부에 이런 내용이 담긴 보고서를 공개했다.

보고서는 "코로나19는 앞으로 적어도 5년 동안 영국 국민건강서비스(NHS)에 위협이 될 것이며, 코로나19가 의료 체계를 압도할 위협이 없는 예측 가능한 풍토병 상태로 정착하기까지 최소 5년은 더 걸릴 것"이라고 관측했다. 또 코로나19 백신 접종과 진단 검사는 10년 이상 장기적으로 필요할 것이라고도 내다봤다.

이번 보고서는 지난달 22일 기준 영국의 감염 상황과 백신 접종 영향 등의 데이터를 기반으로 미래를 예측했다. 당시는 최근 전 세계에 확산 중인 새 변이 오미크론이 세계보건기구(WHO)에 보고되기 전이다. 따라서 이번 보고서엔 오미크론 관련 상황은 포함되지 않았다고 외신은 전했다.

보고서는 또 이번 관측에 미래의 정책이나 행동 변화는 포함하지 않아 변화가 있을 수도 있다고도 했다.

한편 오미크론 변이가 전 세계적인 우세종이 될 것이란 전망도 나왔다. 싱가포르의 전염병 전문의 렁회남 박사는 지난 2일 미국 CNBC와의 인터뷰에서 "오미크론이 3~6개월 안에 전 세계를 지배하고 압도할 것"이라고 말했다.

또 영국 이스트 앵글리아대 폴 헌터 교수는 "오미크론이 마지막 우려 변이가 될 가능성은 매우 낮다고 본다"며 "감염은 멈추지 않고 계속 이뤄질 것"이라고 전망했다고 더 선데이 타임스가 전했다.

폴 헌터 교수는 "감염이 일어나도 더 이상 코로나19가 위중증을 일으키지 않는 상황이 오면 코로나19 대유행이 끝날 것"이라고 덧붙였다.

