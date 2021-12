▲박병의씨 별세, 응규·미경·미성씨 부친상, 이완영·이현섭(현대차그룹 커뮤니케이션센터 상무)씨 장인상 = 3일 오후 9시, 순천향대 부천병원 장례식장 특2호실. 발인 6일 오전 6시

