GS에너지, 계열사 GS파워 지분 처분 결정

[아시아경제 이민우 기자] GS GS 078930 | 코스피 증권정보 현재가 39,150 전일대비 450 등락률 +1.16% 거래량 313,486 전일가 38,700 2021.12.03 15:30 장마감 관련기사 "신사업인력 전면에"…미래성장 고삐 죄는 GS지주사들 올해 주가 성적표 보니...‘두산’이 우등생10대 그룹 상장사 3분기 누적매출 첫 1000兆 돌파 close 는 종속사 GS에너지가 계열사인 GS파워 주식 3136만주를 1조239억원 상당에 처분하기로 결정했다고 3일 공시했다. 회사 측은 신규 투자재원을 확보하기 위한 처분이라고 설명했다. 처분 후 GS에너지의 GS파워 지분은 51%가 된다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr