[아시아경제 유현석 기자] 라온피플 라온피플 300120 | 코스닥 증권정보 현재가 17,850 전일대비 700 등락률 +4.08% 거래량 53,906 전일가 17,150 2021.12.03 14:36 장중(20분지연) 관련기사 라온피플 ‘자율주행 협력 및 디지털 트윈 데이터 구축’ AI 특허 취득라온피플, 누적 수주잔고 175억원…"상반기 대비 200% 급증"??라온피플 "쌍둥이 현실세계 구현 메타버스 등 신사업 투자유치" close 이 신사옥과 인공지능 R&D센터를 확장 건립하면서 기술 경쟁력 강화 등 본격적인 미래 성장동력 확보에 나선다.

AI 전문기업 라온피플은 과천지식정보타운 어반 허브에 3200평 규모의 신사옥과 인공지능R&D센터를 짓는다고 3일 유형자산 양수결정 공시를 통해 밝혔다. 양수 규모는 약 311억원이다.

라온피플 관계자는 “과천지식정보타운에 사옥 신축 및 본사 이전을 통해 경영환경 개선은 물론 정부 과제를 비롯한 신규사업 확대에도 긍정적인 영향이 있을 것”이라며 “특히 AI R&D센터 확장 건립을 통해 우수한 연구인력 영입하고 연구개발 인프라와 기술 경쟁력을 높이는 등 미래 성장동력을 확보하는데 총력을 기울이겠다”고 설명했다.

라온피플은 신사옥 건립이 완료되는 오는 2023년 말경에 본사와 자회사 등 모두 이전할 계획이다.

