부산시-워털루대-한국전기연구원, 연구 제휴 업무협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산시는 3일 캐나다 워털루대, 한국전기연구원과 ‘부산시-워털루대-한국전기연구원 연구 제휴’ 업무협약을 체결했다.

협약은 부산시와 워털루대, 한국전기연구원이 인공지능 분야 공동연구를 수행하고 워털루식 산학협력체계를 도입한다.

협약은 인공지능 분야 국제 협력을 확장해 산업현장에서 필요로 하는 디지털산업 전문인력을 양성한다.

주요 내용은 ▲부산 지역기업 연구개발(R&D) 협업 ▲인공지능에 대한 공통 관심사 공동 연구, 연구문서 정보 교환 ▲공동연구과제 강의, 방문연구자 교류 교육 워크숍과 토론 ▲기업 현장 연수기반 인력양성을 위한 워털루식 산학협력 체계 구축 등에 대해 상호 적극 협력하는 것을 담고 있다.

워털루대는 1957년 설립된 캐나다 공립 종합대학이다. 대학은 설립 초기부터 현장에서 필요한 인력을 배출하기 위해 산학협력 프로그램을 도입했다.

박형준 부산시장은 “도입될 부산형 산학협력체계(Co-op)로 부산형 디지털 전환과 부산 미래 인재 양성에 힘 쏟겠다”라고 말했다.

