완도군, 해양치유밥상 1호점 지정

해양치유밥상 매뉴얼 희망 업체 보급…음식점 확대

[완도=아시아경제 호남취재본부 최경필 기자] 전남 완도군은 신지면에 소재한 ‘해양치유 일번지 모래뜰’에서 ‘해양치유밥상 1호점’ 지정식을 가졌다고 3일 밝혔다.

해양치유밥상 1호점 지정식은 미담외식창업연구소에서 주최·주관했으며, 해양치유밥상을 함께 개발·연구한 해양치유 일번지 모래뜰, 완도군 농업인 단체장 및 품목별 연구회장 등이 참여했다.

‘해양치유밥상’은 톳·전복 내장을 넣은 전복 해조류 떡갈비, 전복 내장 소스, 톳·미역귀·색깔 보리를 넣은 색깔보리톳밥, 제철 생선찜, 김국(갯국), 해조류 샐러드, 해조류 전(떡), 완도 과일 음료 등으로 구성됐으며, 식재료는 완도에서 제철에 나는 것을 활용했다.

해양치유밥상을 접한 관광객들은 “완도의 청정한 맛을 느낄 수 있어 건강해진 느낌이며, 특히 다양한 해조류와 김에 싸 먹는 전복 해조류 떡갈비 맛이 일품이다”고 호평했다.

군은 해양치유밥상 1호점 지정식을 시작으로 해양치유밥상이 완도 대표 음식으로 자리매김할 수 있도록 해양치유밥상 매뉴얼을 내년 준공 예정인 해양치유센터와 희망 외식 업체에 보급해 해양치유밥상 음식점을 지속 확대해 나갈 계획이다.

완도=아시아경제 호남취재본부 최경필 기자 ckp6737@asiae.co.kr