[아시아경제 박소연 기자] TS트릴리온이 약세다.

TS트릴리온은 3일 오전 10시59분 기준 코스닥 시장에서 전일보다 33원(4.21%) 내린 751원에 거래되고 있다.

이 회사는 탈모시장을 타겟으로 해 헤어케어, 피부관리 등 안티에이징 제품 등을 제조, 판매하고 있다. 2020년 12월 30일 스팩합병을 통해 코스닥시장에 이전상장했다.

시가총액 686억원, 코스닥 1169위다.

한편 TS트릴리온은 올 3분기 말 연결 기준 누적 매출액 380억원, 영업손실 43억원을 기록했다. 매출액은 전년 동기 대비 15% 감소했고 영업이익은 적자전환했다.

