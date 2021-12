오미크론·글로벌 공급망 차질…연4% 달성 변수로

한은 "오미크론 실물경제 영향 예측 어려워"

국내도 뚫은 '오미크론'…민간소비·수출·투자 줄줄이 영향

[아시아경제 장세희 기자]한국은행이 올해 3분기(7~9월) 우리나라의 전기 대비 실질 국내총생산(GDP) 성장률 잠정치를 0.3%로 제시했다. 올해 성장률이 점차 둔화하고 있는 가운데 오미크론 변이와 글로벌 공급망 차질 장기화 등은 향후 연 4% 성장의 중요한 변수가 될 전망이다.

4일 한국은행에 따르면 올해 3분기 실질 GDP 성장률은 전 분기 대비 0.3%로 잠정 집계됐다. 지난달 26일 공개된 속보치와 같은 수치로, 지난해 2분기 -3.2% 이후 가장 낮은 수준이다. 분기별 성장률을 보면 지난해 3분기 2.2%를 기록한 후 4분기 1.1%, 올해 1분기 1.7%, 2분기 0.8%, 3분기 0.3%까지 5개 분기 연속 오름세를 유지하고 있다. 한은과 정부가 제시한 연 4.0% 성장을 달성하려면 남은 4분기 전분기 대비 1.03% 이상 성장해야 한다.

3분기 민간소비는 음식숙박·오락문화 등 서비스 부문을 중심으로 0.2% 감소했다. 건설투자는 원자재 가격 상승 여파로 토목 건설을 중심으로 3.5% 줄었고, 설비투자도 차량용 반도체 공급난 속에 운송장비를 중심으로 2.4% 감소했다. 정부소비는 물건비 지출 등을 중심으로 1.3% 증가했다. 수출은 석탄 및 석유제품, 기계와 장비 등을 중심으로 1.8% 증가했고, 자동차 등 수입은 운송장비 등이 줄어 0.7% 감소했다. 3분기 실질 국민 총소득(실질 GNI)은 전 분기보다 0.7% 감소해, 국내에서 발생한 소득보다 해외에서 벌어온 소득이 줄어든 것으로 나타났다.

성장 흐름이 주춤한 가운데, 한은 역시 오미크론 변이와 글로벌 공급망 차질 등이 향후 성장의 중요한 변수가 될 것이라고 보고 있다.

신승철 한은 국민계정부장은 "오미크론에 대한 정보가 충분히 나와있지 않은 상황"이라며 "오미크론이 실물경제에 어떻게 영향을 미칠 것인지 예측하기가 어려운 상황"이라고 설명했다. 그러면서 "과거 델타 변이 발생 당시 글로벌 공급망 차질을 심화시키고, 경제 주체들의 심리에 영향을 미쳤다"고 덧붙였다. 다만 4분기는 얼마 남지 않은 만큼 민간소비와 건설투자를 중심으로 성장 흐름이 이어질 것이라고 보고 있다.

전문가들 역시 분석 정도에 따라 차이가 있겠지만 향후 경기 흐름에 타격을 입힐 수 있다고 입을 모은다.

정규철 KDI 경제전망실장은 "국내 방역이 강화되면 당장 민간소비 부문이 영향을 받고, 해외 공장 가동 중단으로 공급망 차질이 심화되면서 수출과 투자 등이 가라앉을 수 있다"고 밝혔다. 그러면서 "오미크론은 의학계에서도 2~3주 뒤 분석 가능하다고 한다"며 "분석 정도에 따라 경제 미치는 영향도 달라질 것"이라고 덧붙였다.

김상봉 한성대 경제학과 교수는 "추가경정예산(추경) 등의 재정효과로 연 4.0% 성장은 가능할 것으로 보이나 오미크론 등으로 불확실성은 커진 상황"이라며 "다만 연 4.0% 성장을 하더라도 2개 연도로 볼 때 평균 1.5% 성장이므로, 통상의 1.8~2.0% 수준에는 여전히 못 미친다"고 설명했다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr