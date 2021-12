[김맹녕의 골프영어회화] "best putter 고르기"

베스트 퍼터는 자신의 스타일에 맞는 것이다. 썝蹂몃낫湲 븘씠肄

‘퍼터(putter)’.

14개 골프채 가운데 가장 많이 사용한다. 매 홀 2퍼트를 해도 36타, 아마추어골퍼들은 당연히 더 나온다. 퍼터 선택이 중요한 까닭이다. 일자형 블레이드(blade)와 반달형(half-circle) 말렛(mallet) 헤드 등 크게 2종류가 있다. 또 헤드 형태와 무게, 샤프트 길이, 그립 두께 등이 서로 다르다. 퍼터 선택 과정에서 퍼팅 스타일과 함께 모두 고려할 요소다.

모양상으로는 T형과 D형, L형 등 3종류, 여기서 파생하는 다양한 디자인이 더해진다. 길이는 33인치에서 35인치(남성기준)다. 헤드(head) 재질은 철을 비롯해 동과 알미늄, 티타늄 등이다. 로프트와 라이 각은 모델마다 약간의 차이가 있다. 로프트 2도에서 3도, 라이 각은 70도에서 71도다. 그립은 남성 골퍼가 보통 1.1~1.3인치를 사용한다.

‘헐크’ 브라이슨 디섐보(미국)는 1.46인치, 저스틴 로즈(잉글랜드)는 1.68인치다. 유명한 교습가 하비 페닉(미국)이 "좋은 퍼터(골퍼)는 누구든 이긴다. 나쁜 퍼터는 아무도 이길 수 없다(A good putter is a match for anyone. A bad putter is a match for no one)"고 퍼터의 중요성을 강조했다. 퍼터 선택이 스코어를 좌우하는 마지막 무기라는 것을 기억해 두자.

A: How can I select the best putter for me?(어떻게 하면 좋은 퍼터를 고를 수 있나요?)

B: Find one that you look of, that feels good in your hands, and above all, that you relatively well with(겉모양이 마음에 들고, 감촉이 좋은 것을 찾으세요. 무엇보다 당신과 잘 어울리는 퍼터를 고르는 것입니다).

A: Which putter should I use for fast green, and which for slow?(빠른 그린과 느린 그린에서 어떤 퍼터를 사용하나요?)

B: On fast green you might prefer a light, blade-type putter. On slow green you may feel more comfortable with a heavier, mallet-headed putter(빠른 그린은 가볍고 면이 좁은 퍼터, 느린 그린에서는 무겁고 면이 큰 반달형 퍼터입니다).

