IOC, 펑솨이와 두번째 영상통화…"내달 직접 만날 것"

[아시아경제 이춘희 기자] 국제올림픽위원회(IOC)가 실종설이 제기됐던 중국 테니스 스타 펑솨이와 두번째 영상 통화를 했다고 2일(현지시간) 밝혔다.

IOC는 이날 홈페이지에 올린 성명을 통해 "전날 IOC 팀과 펑솨이가 영상통화를 했다"며 "그와 정기적인 연락을 취하는 한편 다음달 만남을 갖기로 했다"고 밝혔다.

IOC는 "많은 이들이 우려하는 바와 같이 우리도 펑솨이의 안녕과 안전을 걱정하고 있다"며 "IOC는 중국 스포츠 단체들과도 이런 우려에 대해 직접 논의하고 있다"고 설명했다.

그러면서 "우리는 '조용한 외교(quiet diplomacy)'를 하고 있다"며 "이는 인도주의적 문제를 효과적으로 진척하기에 가장 유망한 방식"이라고도 전했다.

펑솨이는 지난달 2일 웨이보에 장가오리 전 중국 부총리가 자신을 성폭행했고 수년간 부적절한 관계를 강요했다는 내용의 글을 올린 뒤 종적이 묘연해져 실종설이 제기됐다.

하지만 이후 토마스 바흐 IOC 위원장이 지난달 21일 펑솨이와 영상 통화를 한 사진을 공개하며 펑솨이가 안전하다고 밝힌 데 이어 펑솨이가 직접 공개 행사에 모습을 드러내며 실종설은 일단 잦아들었다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr