'강남 출·퇴근 편리해진다'‥ '경기 프리미엄 버스' 노선 신설

옥정~삼성~강남~양재역 'P9601번'·'P9602번'‥ '우등형' 버스 운행

[아시아경제 라영철 기자] 경기 양주시는 "오는 13일부터 옥정신도시에서 강남 양재역을 오가는 '경기 프리미엄 버스' 노선 2개를 신설·운행한다"고 2일 밝혔다.

'경기 프리미엄 버스'는 집 앞에서 회사 앞까지 'Door to Door' 운행으로 출·퇴근 교통 편의를 높이고 자가용 이용객의 대중교통 이용 전환을 유도하고자 도입한 신개념 교통 서비스다.

신설 2개 노선은 양주 옥정 3단지에서 출발해 삼성~강남~양재역까지 운행하는 'P9601번'과 'P9602번' 노선이다.

각 노선은 옥정신도시 내 아파트 단지를 경유해 청담역·봉은사역·삼성역·선릉역·역삼역·강남역 등 주요 거점을 거쳐 양재역까지 운행한다.

'P9601번' 노선은 옥정 3단지에서 오전 6시 30분, 양재역에서 오후 6시 30분에, 'P9602번' 노선은 옥정 3단지에서 오전 6시 10분, 양재역에서 오후 6시 10분에 각 1회씩 운행한다. 기본 이용 요금은 3050원이며 환승 요금 혜택을 받는다.

해당 버스는 입석 운행과 좁은 좌석의 불편함을 해소하고자 31인승 이하 '우등형' 차량이란 게 특징이다.

버스 이용객은 모바일 앱 미리 플러스(MiRi+)를 내려받아 회원등록 후 원하는 좌석을 예약 후 승차할 수 있다.

시 관계자는 "경기 프리미엄 버스 도입으로 서울 방면으로 출·퇴근하는 시민의 대중교통 이용 편의가 개선되길 바란다"고 말했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr