제주 방문 이준석 "尹 선출 뒤 협의한 적 없어 '당무 공백' 자체가 없다"

오는 6일 선대위 발족식 참여 여부도 불투명

[아시아경제 이현주 기자] 사흘째 서울을 떠나 있는 이준석 국민의힘 대표가 2일 제주에서 윤석열 대선후보의 소통 부족에 대한 불만을 제기했다. 윤 후보는 이 대표의 최근 행보에도 직접 연락을 취하지 않고 있다.

이 대표는 이날 제주 4·3 평화공원에서 기자들과 만나 "당무 거부냐 이런 얘기를 하시는데 후보가 선출된 이후에 저는 당무를 한 적이 없다. 후보의 의중에 따라 사무총장 등이 교체된 이후 저는 제 기억에는 딱 한 건 이외에 보고를 받아본 적이 없는 것 같다"며 이처럼 말했다.

이어 그는 "저에게 당무에 대해서 어떤 의사를 물어본 적이 없기 때문에 딱 한 건이 제 기억에는 김석기 의원과 성일종 의원을 교체해달라는 요청을 사무총장이 저에게 한 것 외에는 당무에 대해서 어떤 보고, 실질적인 협의도 거치지 않았기 때문에 당무 공백이 발생했다는 인식 자체가 저는 좀 이해가지 않는다"며 "현재 당무 공백 없이 원활하게 진행되고 있을 것이라고 생각한다"고 밝혔다.

윤 후보가 어떤 조치를 하면 복귀할 것인가에 대한 질문에 "윤 후보에게 어떤 것을 요구한 것도 없고 상의한 적도 없다. 저희 간 이견은 존재하지 않는다"면서 "그렇기 때문에 따로 어떤 구체적인 뭘 요구하기 위해서 이렇게 하고 있다고 보시는 것도 저에 대해서 굉장히 심각한 모욕적 인식"이라고 반박했다.

또 "특히 후보가 배석한 자리에서 이준석이 홍보비를 해먹으려고 한다는 취지의 발언을 했던 인사는 후보가 누군지 아실 것"이라며 "모르신다면 계속 가고 아신다면 인사조치가 있어야 될 것으로 본다"고 말했다.

상임 선대위원장 직을 내려놓을 의향은 없다면서 "당의 선대위는 총괄적으로 김병준 위원장께서 지휘하시는 것이라고 꾸준히 밝혔고 선대위에서 제가 어떤 지휘관으로서의 역할을 그 정도로 제한이 되었다 얘기를 하는 것"이라고 설명했다.

이 대표는 오는 6일 선대위 발족식 참여 여부도 불투명하다고 밝혔다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr