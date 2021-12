文대통령 "기업수요 부응하는 디지털 교육 대폭 강화" (종합)

'디지털 대한민국' 행사 참석…"우리 청년들은 디지털 혁신을 이끄는 주역

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 2일 '디지털 대한민국' 행사에서 "지금 기업 현장에서는 인공지능, 빅데이터, 클라우드와 같은 소프트웨어 전문인력의 부족을 호소하고 있다"면서 "청년들의 좋은 일자리와 기업의 수요에 부응하는 인재 양성 프로그램과 디지털 교육을 대폭 강화하겠다"고 밝혔다.

문 대통령은 "우리 청년들은 디지털의 수혜자이면서 디지털 혁신을 이끄는 주역"이라며 "여러분의 도전이 ‘제2의 벤처붐’을 일으키는 성장동력이 됐다"고 말했다.

문 대통령은 "덕분에 올해 ICT 수출에서 역대 최고를 기록할 수 있었다. OECD 디지털 정부 평가 1위, 세계경제포럼 ICT 보급 1위, 블룸버그 혁신지수 1위라는 성과도 모두 함께, 혁신과 도전으로 만들어낸 결과"라고 설명했다.

문 대통령은 "정부는 지속적으로 스마트 시티, 스마트 팩토리와 스마트팜, 원격진료와 스마트뱅킹 등 경제·사회 전 분야에서 디지털 혁신을 추진할 것"이라고 말했다.

문 대통령은 "풍부한 ‘데이터 댐’으로 양질의 데이터를 다양한 분야에 활용할 수 있도록 하고, 도로와 철도 같은 인프라의 디지털화를 통해 스마트 안전관리와 자율주행 기반을 이루겠다"고 다짐했다.

문 대통령은 "디지털 혁신은 사람을 위한 것이다. 국민 모두가 격차 없이 디지털로 혜택을 누릴 때 사람 중심의 포용적인 디지털 세상이 만들어질 것"이라고 기대했다.

문 대통령은 "정부는 디지털 포용법을 제정해 디지털 취약계층, 취약지역의 디지털 접근을 넓히고, 누구도 디지털 혜택에서 소외되지 않도록 하겠다"고 말했다.

한편 이날 행사에서는 세상을 떠난 고(故) 김현식씨와 후배 이석훈(SG워너비)씨 등 선후배 가수들의 목소리를 토대로 과거와 현재의 만남을 상징하는 오프닝 공연도 진행했다.

문 대통령은 "인공지능으로 재현된 가수 김현식씨 목소리와 이석훈씨 목소리가 어우러진 무대를 보니 감회가 새롭다"면서 "우리 청년들이 혁신적인 디지털 기술로 고인의 목소리까지 생생하게 구현해 시공간을 초월하는 무대를 만들어냈다. 과거에는 상상하지 못했던 새로운 세상을 만났다"고 평가했다.

문 대통령은 "여러분의 세상은 디지털을 통해 생산하고, 생활하고, 꿈꾸는 세상이 될 것"이라며 "정부는 미래 세대를 위해 세계에서 가장 앞서가는 디지털 기반을 구축하고, 마음껏 디지털 세상에 도전하도록 함께할 것"이라고 다짐했다.

