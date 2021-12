“IT 개발자 없이도 디지털화” 한국후지필름BI, 로우코드 플랫폼 '킨톤' 소개 웨비나 개최

10일 로우코드 플랫폼 ‘킨톤’ 소개 웹 세미나 개최

[아시아경제 구은모 기자] 한국후지필름비즈니스이노베이션(한국후지필름BI)은 오는 10일 비즈니스 디지털화에 대한 중소기업의 고민을 해결해줄 로우코드(Low code) 플랫폼 ‘킨톤(Kintone)’을 소개하는 웹 세미나(웨비나)를 개최한다고 2일 밝혔다.

이번 웨비나는 각종 업무 프로세스의 디지털화를 고민하면서도 IT 개발자 부족과 노후화된 시스템 등으로 어려움을 겪는 중소기업을 위해 기획됐다. 최근 변화된 업무환경에서 중소기업의 비즈니스 경쟁력을 키우기 위해 디지털 전환이 필요한 이유에 대해 짚어보고, 전문인력 없이도 쉽게 업무의 디지털화를 진행할 수 있는 방법에 대해 살펴볼 예정이다.

한국후지필름BI는 이번 웨비나에서 중소기업의 성공적인 디지털 전환을 지원하는 솔루션인 로우코드 플랫폼 킨톤을 소개한다. 킨톤은 전문 개발자 없이도 각자 업무에 필요한 맞춤형 비즈니스 애플리케이션을 구축할 수 있는 클라우드 기반의 로우코드 플랫폼이다. 내년 상반기 중 한국후지필름BI를 통해 국내에 정식 출시된다. 로우코드는 복잡한 코딩 과정을 단순화한 시스템 개발 방법으로 비용과 시간 등을 절감할 수 있어 주목받고 있다.

웨비나는 10일 오후 2시부터 ‘디지털 전환의 시대, 중소기업의 성공적인 디지털화를 위한 첫걸음’을 주제로 진행된다. 웨비나에서는 ▲중소기업의 디지털 전환을 위한 첫걸음 ▲중소기업의 디지털 전환 추진을 지원하는 로우코드 플랫폼 킨톤 소개 ▲킨톤 데모 시연 등 총 3개 세션으로 구성된다. 궁금증은 실시간 채팅을 통해 바로 질문하고 답변을 확인할 수 있다.

이번 웨비나는 ‘올쇼티비’ 또는 ‘한국후지필름BI 공식 유튜브 채널’을 통해 참가할 수 있다. 올쇼티비 행사안내 페이지에서 무료로 사전등록 신청을 하면 웨비나에 참여 가능하다. 참가자 가운데 추첨을 통해 스타벅스 아메리카노와 케이크 세트 등을 선물로 증정한다.

김현곤 한국후지필름BI 영업본부장은 “많은 중소기업들이 디지털화를 추구하지만 비용과 인력 등의 부담으로 고민하는 경우가 많다”며 “이번 웨비나가 중소기업의 디지털 전환에 도움이 될 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr