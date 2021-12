울산·영월 등 문화도시 예비사업 대상지 지정

"열한 곳 가운데 여섯 곳 최종 지정할 계획"

문화체육관광부는 문화도시심의위원회 심의를 거쳐 제4차 문화도시 예비사업 대상지 열한 곳을 지정했다고 2일 전했다. 울산을 비롯해 서울 도봉·성북구, 부산 북구, 경기 군포·의정부, 강원 영월, 경북 안동, 경남 창원, 전북 군산, 전남 담양 등이다.

문화도시는 지역 스스로 도시 문화환경을 기획·실현하도록 지원하는 사업이다. 대상지는 지역문화진흥법에 근거해 지정된다. 문화자원을 활용한 지역발전과 주민의 문화적 삶의 질 향상을 잣대로 삼는다. 예비 문화도시로 지정된 지방자치단체는 1년간 자체 예산으로 예비사업을 추진해야 한다. 심의위원회의 예비사업 추진실적 평가와 심의를 거쳐 문화도시로 최종 지정되면 5년간 최대 국비 100억 원을 지원받는다. 문체부 관계자는 "올해 마흔네 곳이 신청했다"며 "문화도시 추진 필요성과 방향의 적정성, 조성계획의 타당성, 실현 가능성 등을 공정하고 엄격하게 평가했다"고 말했다. 이어 "이번에 지정된 열한 곳 가운데 여섯 곳을 최종 지정할 계획"이라고 밝혔다. 현재 문화도시로 지정된 지자체는 경기 부천, 강원 원주·강릉·춘천, 충북 청주, 전북 완주, 충남 천안, 경북 포항, 부산 영도구, 제주 서귀포, 인천 부평구, 경남 김해 등 열두 곳이다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr