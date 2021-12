▲전복희씨 별세, 김태진(GS건설 재무본부장(CFO)부사장)·김성진·김순옥씨 모친상 = 1일 오후 2시10분, 신촌세브란스병원 장례식장 특2호실, 발인 3일 오전 9시, 02-2227-7500

