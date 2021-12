[포토]소비자물가 9년 11개월 만에 최대 상승

통계청이 2일 발표한 11월 소비자물가동향에 따르면 지난달 소비자물가지수는 109.41(2015년=100)로 전년 동월 대비 3.7% 상승했다. 이는 2011년 12월(4.2%) 이후 가장 높은 수준이다. 9년 11개월 만에 최대 상승률을 기록했다. 이날 서울 서대문구 영천시장에서 시민들이 장을 보고 있다. /문호남 기자 munonam@

