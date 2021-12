11월 서학개미들, 美 주식 600억달러 넘게 보유했다

월별 미국 주식 평균 보관 규모로는 처음 600억달러선 상회

美 증시 하락세에도 보관 규모 유지하는 서학개미

[아시아경제 공병선 기자] 해외 주식을 사들이는 국내투자자(서학개미)들의 월별 미국 주식 평균 보관 규모는 600억달러(약 70조8300억원)를 넘어섰다. 국내 증시는 침체된 가운데 미 증시는 사상 최고치를 기록하는 등 상승세였기 때문인 것으로 풀이된다. 다만 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed) 의장이 인플레이션에 적극 대응할 것을 시사하는 등 불확실성도 커지고 있다.

2일 한국예탁결제원 증권정보포털에 따르면 올 11월 서학개미들의 미국 주식 평균 보관 규모는 661억8590만달러를 기록했다. 이는 원화로 78조원을 넘어서는 수준이다. 아울러 월별 미국 주식 평균 보관 규모로는 처음 600억달러선을 상회했다. 지난해 11월(291억286만달러)과 비교하면 두 배가 넘게 평균 보관 규모가 증가했다.

평균 보관 규모는 11월 들어 더욱 가파르게 늘어났다. 지난 10월 평균 보관 규모(582억7972만달러) 대비 한 달 만에 약 13.57% 증가한 것이다. 올 5월부터 매월 보관 규모가 꾸준히 늘어났지만 10%가 넘는 증가율을 보여주진 않았다. 올 2월 평균 보관 규모(480억5277만달러)는 전월 대비 13.85% 늘어난 바 있다.

코스피 부진할 때 美 증시는 사상 최고치…새로운 종목에도 관심 기울인 서학개미

서학개미들이 미국 주식을 더욱 담은 이유는 11월 들어 코스피는 지지부진했지만 미 증시는 연일 신기록을 갈아치웠기 때문이다. 이는 최근 미 증시가 하락세임에도 서학개미들은 여전히 믿고 미국 주식 보관 규모를 660억~670억달러선을 유지하는 이유이기도 하다. 11월8일(현지시간)엔 다우존스30평균지수(3만6565.73), 22일엔 S&P500(4743.83), 나스닥(1만6212.2)이 사상 최고치를 경신했다. 반면 코스피는 2900~3000선에서 크게 벗어나지 못하는 가운데 지난달 30일엔 2839.01로 하락 마감하기도 했다.

개별 종목들도 서학개미의 관심을 끌었다. 테슬라는 지난 10월25일 처음으로 1000달러선을 넘어서며 서학개미들의 매수세를 이끌어내는 데 큰 역할을 했다. 실제로 11월 한 달 간 해외 주식 가운데 가장 많은 순매수세를 기록한 종목은 테슬라(약 7억1555만달러)다. 아울러 지난달 10일 상장한 신생 전기차 업체 리비안은 상장한 지 1주일 만에 폭스바겐의 시가총액을 제치자 서학개미들은 이후 2억6026만달러어치를 순매수했다.

하지만 향후 서학개미의 미국 주식 투자 성적이 나빠질 수 있다는 관측도 제기된다. 인플레이션에서 비롯된 불확실성이 커지고 있기 때문이다. 지난달 30일 파월 의장은 미 연방 상원 금융위원회에서 “인플레이션 압력이 높기 때문에 오는 12월 회의에서 자산매입 축소(테이퍼링) 시기를 몇 달 일찍 끝내는 게 적절한 지 논의할 것”이라고 발언했다. 테이퍼링 시기를 앞당겨 종료할 경우 기준금리 인상 시기도 더욱 빨라진다. 금리 인상으로 인해 유동성이 줄어든다면 미 증시 타격은 불가피하다.

황세운 자본시장연구원 연구위원은 “국내투자자들이 분산투자의 관점으로 미국 주식에 접근하고 있기 때문에 서학개미들의 보관 규모는 크게 줄지 않을 것”이라면서도 “테이퍼링이 본격적으로 시작된다면 이달부터 주가 조정은 불가피하다”고 설명했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr