아모레퍼시픽 샘플 체험 키트 '써봐야안다', 누적 주문 60만개 돌파

[아시아경제 이승진 기자] 아모레퍼시픽은 다양한 화장품 브랜드 샘플을 집에서 체험해 볼 수 있는 서비스 '써봐야안다' 키트 신청 수량이 지난해 4월 실시 이후 누적 60만 개를 넘어섰다고 2일 밝혔다.

'써봐야안다'는 아모레퍼시픽 대표 20여 개 브랜드180여 개 제품들 중 고객이 써보고 싶은 샘플 12개를 선택해 배송비만 지불하면 집으로 배송해 주는 서비스다. 아모레퍼시픽 통합 멤버십 애플리케이션 ‘뷰티포인트’에서 월 1회 누구나 신청 가능하다.

배송비는 뷰티포인트로도 결제 가능하며, 샘플 체험 후 한 달 이내 아모레퍼시픽 공식 채널인 아모레몰, 방문판매, 백화점, 아리따움, 이니스프리, 에뛰드 매장 또는 직영몰 등에서 본품을 구매하면 지불했던 배송비를 뷰티포인트로 돌려받을 수 있다.

‘써봐야안다’는 다양한 상품의 샘플을 미리 사용해 본 후 나에게 맞는 제품을 고를 수 있다는 점에서 고객들의 큰 호응을 얻고 있으며, 서비스 체험 후 제품 구매까지 이어지는 비율도 매우 높은 편이다.

'써봐야안다'는 뷰티 제품 외 다양한 카테고리의 제품 체험 기회도 제공 중에 있다. 지난 9월부터 롯데칠성음료, 링티의 제품들도 '써봐야안다'를 통해 샘플링된 바 있다. 앞으로도 여러 상품들을 발굴해 아모레퍼시픽의 브랜드와 함께 체험 기회를 제공해 나갈 예정이다.

뷰티포인트 관계자는 "써봐야안다 체험 기회 제공을 통해 지속적으로 고객 경험을 향상해 나갈 계획"이라며 "앞으로 외부 제휴도 적극 전개하여 라이프스타일 전반을 아우르는 다양한 아이템들을 고객분들이 체험해 보실 수 있도록 선택의 폭을 넓힐 것"이라고 전했다.

