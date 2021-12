[클릭 e종목]"SKC, 실리콘 음극재 사업 진출...실적 호조세 지속"

[아시아경제 박지환 기자] 키움증권은 2일 SKC SKC 011790 | 코스피 증권정보 현재가 193,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 198,000 2021.12.02 07:50 장시작전(20분지연) 관련기사 SKC, 친환경 소재 육성 위해 산은과 1.5조원 금융 협력SKC, 대상·LX인터내셔널과 친환경 생분해 신소재 합작사 설립[클릭 e종목] SKC '과도한 저평가' 목표주가 상향조정 close 에 대해 성장성이 큰 실리콘 음극재 사업에 진출해 1500원 규모의 추가 매출이 기대되는 것과 함께 주력 제품인 동박·PG의 가격 강세로 실적 개선세가 지속될 것으로 내다봤다. 투자의견 '매수'와 목표주가 30만원을 제시했다.

이동욱 키움증권 연구원은 "SKC는 성장성이 큰 실리콘 음극재 사업에 진출했다"며 "초기 생산능력은 1200톤이며, 빠르면 내후년 하반기에 상업 가동에 들어갈 것으로 보인다"고 말했다.

세계 음극재 시장 규모는 2020년 53만2000톤에서 2027년 317만톤으로 연평균 29.0% 증가할 전망이다. 이동욱 연구원은 소재별로는 인조흑연 음극재가 2027년까지 압도적인 비중(77.1%)을 지속하지만 천연흑연 비중이 급감하면서 실리콘 기반 음극재가 이를 대체할 것으로 봤다. 특히 실리콘 음극재 시장은 작년 0.6만톤에서 2027년 32.1만톤으로 연평균 76.6% 성장률을 기록할 전망이다. 배터리 용량 및 충전 속도 개선을 위해 실리콘 음극재 개발/상용화가 동시가 확대될 것으로 예상된다.

이동욱 연구원은 "지난 11월 초 실리콘 음극재 초기 생산능력을 1200톤으로 언급했는데 업계 추정 실리콘 음극재의 판가를 고려하면 100% 가동 시 약 1500억원의 매출액을 기록할 것으로 보인다"고 말했다. 또한 실리콘 음극재의 생산능력을 2025년까지 7배 이상 키울 것으로 예상되고, 기술 개발 및 시장 개화 속도 등을 고려해 고함량 제품에 대한 대응도 동시에 추진할 것이란 전망이 나온다.

주력 제품 가격 강세도 지속될 것이란 분석이다. 국내 11월 동박 수출 가격은 톤당 1만5802달러로 작년 동기 대비 19.2% 증가하며 강세 기조를 지속하고 있다. 물류 차질 이슈가 이어지고 있으나, 차량용 반도체 수급이 다소 완화되고 있는 가운데 동박은 수급 타이트 현상이 유지되고 있기 때문이다. 이동욱 연구원은 "국내 11월 PG 수출 가격은 톤당 2782달러로 작년 동기 대비 86.3% 증가했다"며 "공급 병목 현상이 지속되고 있고, 글리세린 가격 급등으로 USP Grade PG 수요가 증가하고 있기 때문으로 동사에 대해 기존 낙관적인 시각을 유지한다"고 말했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr