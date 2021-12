그래비티 서울 판교, 개관 1주년 기념 패키지 출시

[아시아경제 김유리 기자] 조선호텔앤리조트의 프리미엄 라이프스타일 호텔 그래비티 서울 판교, 오토그래프 컬렉션은 오는 30일 개관 1주년을 맞아 호텔 대표 아이템을 제공하는 한정판 객실 패키지, 1주년 기념 스페셜 디너 코스, SNS 이벤트 등을 선보인다고 2일 밝혔다.

내년 1월16일까지 '해브 어 그래비티 데이' 패키지를 판매한다. 해당 패키지는 객실 1박과 뷔페 레스토랑 '앤디쉬' 조식 2인, 그래비티의 대표 MD 상품을 랜덤으로 구성한 '그래비티 박스'를 제공한다.

'그래비티 박스'에는 베르가못 향과 그린 시트러스 향을 조합, 브랜드에 맞춰 개발한 그래비티의 시그니처 향 '어웨이큰 20'이 담긴 다양한 MD 상품, 1주년 기념 제작 상품 등을 랜덤으로 구성했다. 디퓨저와 캔들, 바디워시, 바디로션, 1주년 기념 '그래비티 와인 스토퍼' 등 그래비티 MD 상품 등을 랜덤으로 구성했다. 숙박권 및 식음권(밸리 스위트 숙박권 1매, 프리미어 디럭스 숙박권 1매, 앤디쉬 디너 2인 식사권 1매) 등을 추가로 포함해 그래비티 박스를 오픈하는 즐거움을 선사할 예정이다.

그래비티 클럽(수영장, 피트니스)도 자유롭게 이용할 수 있다.

호텔 최상층에 위치한 일식 레스토랑 호무랑에서는 개관 1주년을 기념해 고객들에게 가장 많은 사랑을 받은 메뉴로 구성한 1주년 스페셜 코스 메뉴를 오는 31일까지 선보인다. 호무랑 에피타이저와 제철 모둠 사시미, 한우 채끝 이시야끼 등으로 구성된다. 해당 코스 메뉴를 2인 이상으로 이용하는 고객에게는 호무랑 시그니처 사케인 '호무랑 준마이 다이긴조' 1병을 증정할 예정이다.

그래비티 공식 인스타그램 채널에서도 개관 1주년 기념 댓글 이벤트를 오는 15일부터 31일까지 진행한다.

