금호피앤비화학, OCI와 바이오원료 생산 합작법인 설립

금호피앤비화학-OCI 간 바이오 ECH 생산을 위한 합작사 설립 계약 체결

[아시아경제 황윤주 기자] 금호피앤비화학이 OCI OCI 010060 | 코스피 증권정보 현재가 109,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 343,363 전일가 109,000 2021.12.01 15:30 장마감 관련기사 지지부진 철강·화학주 이젠 좀 사볼까 '깜짝 실적' 발표했는데…청개구리 주가OCI, 3Q 영업익 전년비 976% 증가 close 와 바이오 에피클로로히드린(ECH) 생산을 위한 합작법인을 설립하며 본격적인 ESG(환경·사회·지배구조 경영에 나선다.

금호피애비화학은 OCI OCI 010060 | 코스피 증권정보 현재가 109,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 343,363 전일가 109,000 2021.12.01 15:30 장마감 관련기사 지지부진 철강·화학주 이젠 좀 사볼까 '깜짝 실적' 발표했는데…청개구리 주가OCI, 3Q 영업익 전년비 976% 증가 close 말레이시아 자회사 OCI OCI 010060 | 코스피 증권정보 현재가 109,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 343,363 전일가 109,000 2021.12.01 15:30 장마감 관련기사 지지부진 철강·화학주 이젠 좀 사볼까 '깜짝 실적' 발표했는데…청개구리 주가OCI, 3Q 영업익 전년비 976% 증가 close MSB와 ECH 생산을 위한 합작사 설립 계약을 체결했다고 1일 밝혔다. 합작사 설립에 총 2000억원을 투자해 ECH 10만t 생산설비를 구축한다. 합작사는 2024년까지 말레이시아 사라왁주 사말라주산업단지 내에 구축한다. ECH는 주로 페인트, 코팅, 건축, 풍력터빈 블레이드 등의 소재로 사용되는 에폭시 수지의 원료 중 하나다.

양사는 원료 공급과 제품 생산, 공장 운영, 마케팅 부문에서도 협력을 이어갈 계획이다. 이에 더해 OCI OCI 010060 | 코스피 증권정보 현재가 109,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 343,363 전일가 109,000 2021.12.01 15:30 장마감 관련기사 지지부진 철강·화학주 이젠 좀 사볼까 '깜짝 실적' 발표했는데…청개구리 주가OCI, 3Q 영업익 전년비 976% 증가 close MSB는 1800억원을 추가로 투자해 2024년부터 ECH 생산에 필요한 원료 클로로알칼리(CA) 10만t을 생산해 신규 ECH 공장에 공급하기로 결정했다.

양 사의 바이오 ECH 사업 진출은 ESG 관점에서 주목할 만하다. 기존 프로필렌공법으로 생산되는 ECH와 달리 신규 법인이 생산하는 ECH는 바이오디젤의 부산물인 글리세린으로부터 합성된다.

해당 공법은 원료 물질을 바이오 계열로 대체할 뿐만 아니라 생산 과정에서 발생하는 공정수를 리사이클해 폐수 발생량을 획기적으로 감소시킨다. 또 말레이시아 사말라주산업단지 내 전력 생산은 대부분 인근 수력발전소에서 이루어져 타사 ECH 생산 공정보다 이산화탄소 배출량이 매우 낮을 것으로 예상된다.

지금까지 금호피앤비화학은 페인트, 코팅, 건축 등 기존 수요 뿐만 아니라 풍력터빈 블레이드, 자동차 경량화 소재 등 친환경 분야까지 활용 범위가 넓어지고 있는 에폭시 수지의 생산 능력을 지속적으로 확대해왔다. 에폭시 수지의 시장 확대로 원료인 ECH 역시 향후 수요가 증가할 것으로 예상한 금호피앤비화학은 이번 합작사업으로 ECH의 안정적인 조달까지 가능해졌다.

금호피앤비화학은 이번 합작사업을 성공적으로 마무리함으로써 BPA부터 ECH까지 주 원료 내재화를 이룬 친환경 에폭시 수지 전문기업으로서의 위상을 더욱 공고히 하겠다는 입장이다.

신우성 금호피앤비화학 사장은 "ESG경영의 중요도가 점차 높아지고 있는 상황에서 친환경 바이오 글리세린을 원료로 하는 ECH 사업 투자로 금호피앤비화학은 에폭시 분야 경쟁력이 한층 강화될 것으로 믿는다"며 "양 그룹사 간 지속적인 시너지 창출을 위해 긴밀한 협력 관계를 이어가길 기대한다"고 밝혔다.

김택중 OCI OCI 010060 | 코스피 증권정보 현재가 109,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 343,363 전일가 109,000 2021.12.01 15:30 장마감 관련기사 지지부진 철강·화학주 이젠 좀 사볼까 '깜짝 실적' 발표했는데…청개구리 주가OCI, 3Q 영업익 전년비 976% 증가 close 사장은 "이번 금호피앤비화학과 합작을 통한 ECH 사업 진출은 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 168,500 전일대비 13,500 등락률 +8.71% 거래량 502,147 전일가 155,000 2021.12.01 15:30 장마감 관련기사 지지부진 철강·화학주 이젠 좀 사볼까 금호석유화학 휴그린, 온라인으로 셀프 견적과 시공 상담까지[클릭 e종목] "금호석유, 우려 대비 양호한 3Q 실적" close 화학그룹과의 첫 번째 합작사라는 점에서 큰 의미가 있다"며 "이번 합작사업을 통해 OCI OCI 010060 | 코스피 증권정보 현재가 109,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 343,363 전일가 109,000 2021.12.01 15:30 장마감 관련기사 지지부진 철강·화학주 이젠 좀 사볼까 '깜짝 실적' 발표했는데…청개구리 주가OCI, 3Q 영업익 전년비 976% 증가 close 는 전자소재와 그린 케미칼을 핵심축으로 하여 향후 지속성장이 예상되는 소재시장을 선도해 나갈 것"이라고 말했다.

